28 yaşındaki model, üzerinde Joe Biden ve Kamala Harris yazan maskesi ile oy zarfını gösterdiği bir fotoğrafını yayınlamıştı.



Karlie Kloss, gönderisine "Oy verme planınız ne? Benimki bu; imzalı, mühürlü, (noter tasdikli) ve teslim edildi" notunu düşmüştü.