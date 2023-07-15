Karlie Kloss ikinci kez anne oldu
Karlie Kloss-Joshua Kushner çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. İkiliden Kushner, çocuğunun ilk fotoğrafını, "Dünyaya hoş geldin" mesajıyla paylaştı
2018'de nikâh masasına oturan ünlü model Karlie Kloss-Joshua Kushner çifti, 2021'in mart ayında ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Mutlu birliktelikleri süren Karlie Kloss-Joshua Kushner'denmüjdeli haber geldi. Çiftin ikinci çocukları 11 Temmuz'da dünyaya geldi.
"DÜNYAYA HOŞ GELDİN"
İkiliden Joshua Kushner, bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ünlü model, bu kareyi sosyal medya hesabından, "Dünyaya hoş geldin" sözleriyle yayınladı.