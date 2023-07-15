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        Karlie Kloss ikinci kez anne oldu

        Karlie Kloss-Joshua Kushner çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. İkiliden Kushner, çocuğunun ilk fotoğrafını, "Dünyaya hoş geldin" mesajıyla paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 12:32
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        2018'de nikâh masasına oturan ünlü model Karlie Kloss-Joshua Kushner çifti, 2021'in mart ayında ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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        Mutlu birliktelikleri süren Karlie Kloss-Joshua Kushner'denmüjdeli haber geldi. Çiftin ikinci çocukları 11 Temmuz'da dünyaya geldi.

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        "DÜNYAYA HOŞ GELDİN"

        İkiliden Joshua Kushner, bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ünlü model, bu kareyi sosyal medya hesabından, "Dünyaya hoş geldin" sözleriyle yayınladı.

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        Ayrıca Kushner, çocuğunun cinsiyetini ve adını açıklamadı.

        Fotoğraflar: AP, Instagram

        #Karlie Kloss
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