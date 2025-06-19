Karneler saat kaçta verilecek? Karne günü okula ne zaman gidilir, serbest kıyafet yasak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki öğrenciler karnelerini 20 Haziran Cuma günü alacak. Yaklaşık 20 milyona yakın öğrenci karnelerini alacağı saati merak ediyor. Karne günü MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2024 2025 eğitim öğretim dönemini sona erdirip yaz tatiline çıkacak. Karneler alınmadan bir gün öncesinde karneler saat kaçta alınacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki Karneler saat kaçta verilecek? Karne günü okula ne zaman gidilir, serbest kıyafet yasak mı, değil mi?
Karnelerin verileceği saat milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini almadan bir gün öncesinde karneler saat kaçta verilecek sorusuna yanıt arıyor. Öğretmen, öğrenci ve veliler karne heyecanı yaşarken karnelerin dağıtılacağı saat okuldan okula değişiklik gösterebilir. Peki karneler ne zaman saat kaçta verilecek, karne günü serbest kıyafet giyilir mi? İşte yanıtı
KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Karneler genellikle 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. Ancak en doğru bilgi için okulun idaresiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.
KARNE ALMAMANIN CEZASI VAR MI?
Karnesini almayan öğrenciler için herhangi bir cezai yaptırım bulunmamaktadır. e-Okul sistemi üzerinden dijital karne ve not bilgilerine erişim sağlanabildiği için fiziksel karne alınmaması durumunda öğrenciler herhangi bir akademik veya idari sorunla karşılaşmaz.
KARNE GÜNÜ SERBEST KIYAFET GİYİLİR Mİ?
Karne günü İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula serbest mi yoksa sivil mi gideceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır. Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir. Karne günü serbest kıyafetle okula gidilip gidilemeyeceği, okul yönetiminin kararına bağlıdır.