KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemi 20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler genellikle 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. Ancak en doğru bilgi için okulun idaresiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

KARNE ALMAMANIN CEZASI VAR MI?

Karnesini almayan öğrenciler için herhangi bir cezai yaptırım bulunmamaktadır. e-Okul sistemi üzerinden dijital karne ve not bilgilerine erişim sağlanabildiği için fiziksel karne alınmaması durumunda öğrenciler herhangi bir akademik veya idari sorunla karşılaşmaz.