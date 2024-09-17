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        Haberler Gündem Güncel Kars'ta baraj suları 40 metre çekildi kara yolu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Kars'ta baraj suları 40 metre çekildi kara yolu ortaya çıktı

        Kars'ın en büyük barajı olan Karkurt Barajı'nın suları yaklaşık 40 metre çekildi. Suların çekilmesiyle eski Kars-Erzurum kara yolu da ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:10
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen ve 2020 yılında su tutan Karakurt Baraj Gölü havzasında baraj kapağının açılmasıyla su yaklaşık 40 metre çekildi.

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        Suyun çekilmesiyle birlikte eski Karakurt-Erzurum kara yolu ve sular altında kalan köy evleri kısmen gün yüzüne çıkmaya başladı.

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        Sarıkamış'ta Aras Nehri üzerinde kurulan Karakurt Barajı Gölü'nde drone ile çekilen görüntülerde suyun çekilmesinden sonra geldiği seviye dikkat çekti.

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        #kars
        #kara yolu
        #Baraj gölü
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