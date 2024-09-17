Kars'ta baraj suları 40 metre çekildi kara yolu ortaya çıktı
Kars'ın en büyük barajı olan Karkurt Barajı'nın suları yaklaşık 40 metre çekildi. Suların çekilmesiyle eski Kars-Erzurum kara yolu da ortaya çıktı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen ve 2020 yılında su tutan Karakurt Baraj Gölü havzasında baraj kapağının açılmasıyla su yaklaşık 40 metre çekildi.
Suyun çekilmesiyle birlikte eski Karakurt-Erzurum kara yolu ve sular altında kalan köy evleri kısmen gün yüzüne çıkmaya başladı.
Sarıkamış'ta Aras Nehri üzerinde kurulan Karakurt Barajı Gölü'nde drone ile çekilen görüntülerde suyun çekilmesinden sonra geldiği seviye dikkat çekti.