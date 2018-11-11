İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın karşıdan karşıya geçmek istediği sırada bir servis minibüsünün çarpması sonucunda hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, kaza geçtiğimiz çarşamba günü saat 06.30 sularında Buca Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan Ayşe Şahinoğlu (51), işe gitmek yola koyuldu. Fevzi Çakmak Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Şahinoğlu kavşaktan dönüş yapan F.A. idaresindeki servis minibüsünün çarpması sonucunda metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevre sakinleri hemen talihsiz kadının yardımına koşarken sağlık görevlilerine de haber verildi. Ayşe Şahinoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Servis sürücüsü F.A. ise cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERALARDA

Servis minibüsünün talihsiz kadına çarptığı anlar bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şahinoğlu’nun karşıdan karşıya geçtiği sırada kavşaktan dönüş yapan servis minibüsünün talihsiz kadına çarptığı an kamera kayıtlarında görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ