Karsu Dönmez, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Hollandalı Mike Schrama ile 4 ay önce evlenen müzisyen Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıklamıştı. Şarkıcı, şimdi de bebeğinin cinsiyetini duyurdu
Giriş: 04.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:09
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uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını birleştiren Karsu, hamile olduğunu açıklamıştı.
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Ünlü şarkıcı, karnının iyice belirginleştiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Mike Schrama, dün gerçekleşen 46'ın İstanbul Maratonu'na katıldı.