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        Haberler Magazin Karsu Dönmez, bebeğinin cinsiyetini açıkladı - Magazin haberleri

        Karsu Dönmez, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Hollandalı Mike Schrama ile 4 ay önce evlenen müzisyen Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıklamıştı. Şarkıcı, şimdi de bebeğinin cinsiyetini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:09
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        uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını birleştiren Karsu, hamile olduğunu açıklamıştı.

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        Ünlü şarkıcı, karnının iyice belirginleştiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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        Mike Schrama, dün gerçekleşen 46'ın İstanbul Maratonu'na katıldı.

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        Şarkıcı, eşi için hazırladığı pankarta; "Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu" yazdı. Karsu, böylelikle erkek bebek beklediğini duyurdu.

        #Karsu Dönmez
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