Karsu Dönmez: Birinci yılımız kutlu olsun
Geçtiğimiz yıl Hollandalı eşi Mike Schrama ile dünyaevine giren Karsu Dönmez, düğünlerinden fotoğrafları paylaşarak; "Birinci yılımız kutlu olsun" notuyla evlilik yıl dönümünü kutladı
Giriş: 29.06.2025 - 17:46 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:46
Karsu Dönmez, Hollandalı eşi Mike Schrama ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında hayatını birleştirmişti.
Çift, Blues Dönmez Schrama adını verdikleri oğullarıyla evliliklerini taçlandırmıştı.
Şarkıcı, sosyal medya hesabından düğününden fotoğraflar paylaşarak evlilik yıl dönümlerini kutladı.
REKLAM
Karsu Dönmez paylaşımlarına; "Birinci yılımız kutlu olsun" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ