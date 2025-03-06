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        Haberler Magazin Karsu Dönmez'den, baby shower partisi - Magazin haberleri

        Karsu Dönmez'den, baby shower partisi

        Anne olmak için gün sayan Karsu Dönmez, bir baby shower partisi düzenledi. Şarkıcı, o anları sosyal medya üzerinden paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 22:16 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:16
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        Baby shower partisi verdi
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        Karsu Dönmez, Hollandalı eşi Mike Schrama ile geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişti. Kısa bir süre önce hamile olduğunu duyuran ve erkek bebek beklediğini müjdeleyen Karsu, eşiyle birlikte heyecanla bebeklerini kucaklarına almayı bekliyor.

        Bebeğini kucaklamaya az bir zaman kala şarkıcı, bir baby shower düzenledi ve o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Paylaşımına; "Sevgili ailemle baby shower. Hepiniz benim için dünyasınız" notunu ekleyen Dönmez, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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