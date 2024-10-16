Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıkladı
Hollandalı Mike Schrama ile 3 ay önce evlenen müzisyen Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıkladı
Geçtiğimiz temmuz ayında uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile hayatını birleştiren Karsu'dan müjdeli haber geldi.
Ünlü şarkıcı; sosyal medya hesabından, karnının iyice belirginleştiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Karsu, paylaşımına; "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" notunu düştü.
Bu müjdeli haberin ardından, şarkıcının takipçileri ve arkadaşları gönderinin altına iyi dileklerde bulundu.
Fotoğraflar: Instagram