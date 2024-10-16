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        Haberler Magazin Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

        Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıkladı

        Hollandalı Mike Schrama ile 3 ay önce evlenen müzisyen Karsu Dönmez, hamile olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:55
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        Hamile olduğunu açıkladı
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        Geçtiğimiz temmuz ayında uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile hayatını birleştiren Karsu'dan müjdeli haber geldi.

        Ünlü şarkıcı; sosyal medya hesabından, karnının iyice belirginleştiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Karsu, paylaşımına; "Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük bebek" notunu düştü.

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        Bu müjdeli haberin ardından, şarkıcının takipçileri ve arkadaşları gönderinin altına iyi dileklerde bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Karsu Dönmez
        #Mike Schrama
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