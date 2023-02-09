Aile üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımına "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu Dönmez, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep" ifadelerini kullanmıştı.