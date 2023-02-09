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Karsu Dönmez'in acı günü

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Dün Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını açıklayan Karsu Dönmez'in halası vefat etti 

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  • Karsu Dönmez'in halası depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı.
  • Karsu Dönmez'in halası depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaşamını Hollanda'da sürdüren Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez de Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını açıklamıştı.
  • Karsu Dönmez'in halası depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Aile üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımına "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu Dönmez, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep" ifadelerini kullanmıştı.
  • Karsu Dönmez'in halası depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Karsu Dönmez, sözlerine "Bizde çok kayıp var; nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye devam etmişti.
  • Karsu Dönmez'in halası depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    "NENEM BULUNDU"

    Karsu Dönmez, daha sonra nenesinin enkaz altından çıkarıldığını açıklamıştı. "Nenem bulundu. Allah'ım çok şükür. Dualarım sizinle..." ifadelerini kullanan müzisyenden acı haber geldi.
  • Karsu Dönmez'in halası depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    KARSU'DAN ACI HABER

    Karsu Dönmez, depremde halasını kaybettiğini açıkladı. Dönmez, acı haberi "Nur içinde yat halacığım. Meleksin hala melek" sözleriyle duyurdu.
  • Karsu Dönmez'in halası depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    "DAHA FAZLASINA İHTİYACIMIZ VAR"

    Öte yandan Hollanda'da olan Karsu Dönmez, deprem bölgelerine yardımın yola çıktığını söylemişti. Müzisyen, "Hollanda'dan Türkiye'ye yardım ve daha fazlasına ihtiyacımız var" demişti.

    Fotoğraflar: AA, Instagram

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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