Karsu Dönmez: Kına gecesi piknik gibi oldu

"PİKNİK YAPTIK GİBİ OLDU"

Kına gecesine dair değerlendirmede bulunan Karsu Dönmez; "Nişan, şahane geçti. Ben hiç istemiyordum annem ben çocukken hep söylerdi 'Kızım düğünü nasıl istersen yap ama kınayı mutlaka yapacağız. Kınasız düğün olmaz' derdi. Yaptık çok da güzel oldu ben beğendim. Piknik yaptık gibi oldu. Annem ve teyzelerim sarmaları yaptı börekler de çöreklerde çok güzel oldu