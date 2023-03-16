Karsu Dönmez: Üzüldüğüme bile utanıyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karsu Dönmez: Üzüldüğüme bile utanıyorum

Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da ailesinden 10'dan fazla kişiyi kaybetmişti. Yeni açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Üzüldüğüme bile utanıyorum. Çünkü depremi yaşamadım. Bütün kalbim orada" dedi

ABONE OL
DHA
  • Karsu Dönmez: Üzüldüğüme bile utanıyorum - Magazin haberleri

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 - 21 Mart arasında düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 'Yeniliğe Davet' sloganıyla başladı. Kongrenin açılışında Kahramanmaraş merkezli afette Hatay'da 10'dan fazla yakınını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez sahneye çıktı. Kongrenin açılış programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ilçe belediye başkanları, araştırmacılar, iş insanları, iktisatçı ve ekonomistler katıldı. Melisa Sözen ve Mert Fırat'ın sunumuyla gerçekleştirilen kongrede, yeni yüzyıla yön verecek ekonomi ve politika önerileri tartışıldı.
  • Karsu Dönmez: Üzüldüğüme bile utanıyorum - Magazin haberleri

    "YAPTIĞIMIZ BAĞIŞ KAMPANYASINDA 120 MİLYON TL TOPLAYABİLDİK"

    Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda yakınını ve akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez, performansını sergilemeden önce sahnede, "Normalde çok konuşan bir insanım ama konuşamıyorum. O yüzden 25 yıldır çok iyi bir arkadaşımı, piyanomu size getirdim. Bir aydır yaptığımız sohbetimi dinlettirmek isterim. Acılarımız çok büyük. Ben bugün sadece sanatçı 'Karsu' değilim. Türküm, Hataylıyım, Antakyalıyım, Karsu köyündenim Depremde vefat eden Aliye ve Meral halamın yeğeniyim. Tuna ablamın, Aziz ağabeyimin kuzeniyim. Bugün Pelin, Hira ve Hazal'ın teyzesiyim. Yaptığımız bağış kampanyasında 120 milyon TL toplayabildik. Benden de bir rica olmuştu. 'Bir şarkı söylemek ister misin?' dediler. İlk sorduklarında kızmıştım. Sonradan farkına vardım ki evimde yavaş yavaş piyano çalmaya başlıyordum. Acaba bu paramparça kalbimi toplamak için miydi? Sonra şarkıyı söylemeyi kabul ettim. 'Acaba ayıp mı olur, herkesi üzer miyim?' diye düşündüm. 'Ne söyleyebilirim' diye düşünürken rahmetli Tuna ablamın bir sesli mesajı aklıma geldi. En son Antakya'da verdiğim konser çok güzeldi. O da gelmişti. Tuna ablam ile çok kalabalık olduğu için birbirimizi göremedik. Bana sesli mesaj bırakmıştı. 'Neredesin sen kız? Bulamıyorum seni' demişti. Bu yüzden 'Neredesin Sen?' şarkısını söyledim" ifadelerini kullandı.
  • Karsu Dönmez: Üzüldüğüme bile utanıyorum - Magazin haberleri

    "BÜTÜN KALBİM ORADA"

    Hollanda'da depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasında seslendirdiği 'Neredesin Sen?' isimli şarkıyı da söyleyen Karsu Dönmez, katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Sahne performansının ardından gazetecilere konuşan Dönmez, depremin ardından Türkiye'de ilk kez sahneye çıktığını belirtip, "Ailemi arayınca 'Nasılsınız?' diye sormaya bile çekiniyorum. Amsterdam'da yaşıyorum. Geçen gün evimi temizliyordum. Evimi temizlediğim için bile utanıyorum. Çünkü temizleyecek bir evim var. Ailemin bir kısmı şu anda İzmir'de. Bugün buraya konser için geldim, Türkiye'de ilk konserim ama baş sağlığına da geldim. Bu acı duygularımı bir kutuya koyuyorum ve ayağa kalkmak istiyorum. Ayağa kalkmak ve başkalarını da kaldırmak istiyorum. O dolaptaki kutuyu müzikle açınca, bazen zor oluyor. Çünkü o zaman duygular giriyor ve paramparça oluyorum. Üzüldüğüme bile utanıyorum, çünkü depremi yaşamadım. Çok farklı duygular var. Bu böyle olmamalıydı. Bütün kalbim orada" dedi.
  • Karsu Dönmez: Üzüldüğüme bile utanıyorum - Magazin haberleri

    Karsu Dönmez, Hatay’ın Karsu köyünden 1990'da Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.