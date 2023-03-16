Karsu Dönmez: Üzüldüğüme bile utanıyorum

"YAPTIĞIMIZ BAĞIŞ KAMPANYASINDA 120 MİLYON TL TOPLAYABİLDİK"

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde çok sayıda yakınını ve akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez, performansını sergilemeden önce sahnede, "Normalde çok konuşan bir insanım ama konuşamıyorum. O yüzden 25 yıldır çok iyi bir arkadaşımı, piyanomu size getirdim. Bir aydır yaptığımız sohbetimi dinlettirmek isterim. Acılarımız çok büyük. Ben bugün sadece sanatçı 'Karsu' değilim. Türküm, Hataylıyım, Antakyalıyım, Karsu köyündenim Depremde vefat eden Aliye ve Meral halamın yeğeniyim. Tuna ablamın, Aziz ağabeyimin kuzeniyim. Bugün Pelin, Hira ve Hazal'ın teyzesiyim. Yaptığımız bağış kampanyasında 120 milyon TL toplayabildik. Benden de bir rica olmuştu. 'Bir şarkı söylemek ister misin?' dediler. İlk sorduklarında kızmıştım. Sonradan farkına vardım ki evimde yavaş yavaş piyano çalmaya başlıyordum. Acaba bu paramparça kalbimi toplamak için miydi? Sonra şarkıyı söylemeyi kabul ettim. 'Acaba ayıp mı olur, herkesi üzer miyim?' diye düşündüm. 'Ne söyleyebilirim' diye düşünürken rahmetli Tuna ablamın bir sesli mesajı aklıma geldi. En son Antakya'da verdiğim konser çok güzeldi. O da gelmişti. Tuna ablam ile çok kalabalık olduğu için birbirimizi göremedik. Bana sesli mesaj bırakmıştı. 'Neredesin sen kız? Bulamıyorum seni' demişti. Bu yüzden 'Neredesin Sen?' şarkısını söyledim" ifadelerini kullandı.