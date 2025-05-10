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        Haberler Gündem Güncel Kartepe'de bungalovlar yıkıldı | Son dakika haberleri

        Kartepe'de belediye ekipleri bungalovları yıktı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde imar mevzuatına aykırı inşa edildiği gerekçesiyle 14 bungalov yıkıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:14
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        Kartepe'de bungalovlar yıkıldı
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        Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak yaptığı denetimlerde ilçenin farklı mahallelerinde tespit ettiği kaçak yapıların yıkımı için yasal süreci başlattı.

        İHA'nın haberine göre, Uzuntarla, Maşukiye ve Pazarçayır Mahallesi’nde bulunan kaçak yapılar için yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım ve söküm işlemleri yapıldı.

        Uzuntarla Mahallesi'nde sit alanı içerinde, ruhsatsız bir şekilde inşa edilen "tiny house" olarak adlandırılan 3 yapının tespitinin ardından yasal süreç başlatıldı ve söküm işlemleri gerçekleşti.

        Benzer şekilde Maşukiye Mahallesi'nde ruhsatsız olarak inşa edilen 10 bungalov ile Pazarçayır Mahallesi'nde yer alan 1 taş binanın da ruhsatsız ve kaçak yapı kapsamında olduğu tespit edildi ve bu yapılarla ilgili yasal süreç işlendi.

        Yapılan işlemler sonucunda, kaçak yapılar Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

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