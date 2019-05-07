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Kas hastasıydı bunalıma girdi! Vildan hayatın baharındaydı!

İHA

Trabzon’da, Araklı Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Vildan Şimşek (27) psikolojik bunalım sonucu kendisini asarak yaşamına son verdi

hayatına son verdi

Trabzon’un Araklı ilçesinde, Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olan 27 yaşındaki Vildan Şimşek, kas hastalığı olduğu ve ileriki yaşlarda yatalak olabileceği ihtimali nedeniyle psikolojik bunalıma girdi. Edinilen bilgilere göre yaşadığı bunalımı atlatamayan Vildan öğretmen Trabzon'daki evinde kendini asarak hayatına son verdi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

İHA'da yer alan habere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan genç öğretmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç öğretmenin bekar olduğu belirtildi. Genç kadının yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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