Trabzon’un Araklı ilçesinde, Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olan 27 yaşındaki Vildan Şimşek, kas hastalığı olduğu ve ileriki yaşlarda yatalak olabileceği ihtimali nedeniyle psikolojik bunalıma girdi. Edinilen bilgilere göre yaşadığı bunalımı atlatamayan Vildan öğretmen Trabzon'daki evinde kendini asarak hayatına son verdi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

İHA'da yer alan habere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan genç öğretmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç öğretmenin bekar olduğu belirtildi. Genç kadının yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.