Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Gerek evde gerekse belirli kısıtlamalar ve süreler kapsamında yüz yüze eğitime devam öğrenciler merakla Kasım ayı ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili Millli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklaması geldi. Peki, Kasım ara tatili en zaman başlıyor? İşte, MEB takviminde yer alan tarihler...

BİR HAFTALIK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre bir haftalık ara tatil 16 Kasım ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

2021 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.