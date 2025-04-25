Doğa olayları karşısında insanlığın çaresiz kaldığı felaketleri gösteren filmler
Doğa olaylarını konu alan filmler, izleyiciye sadece heyecan dolu sahneler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğanın ne kadar öngörülemez ve güçlü olabileceğini de hatırlatıyor. Kasırgadan volkan patlamasına, çığdan dev tsunamilere kadar uzanan bu yapımlar, hem görsel şölen hem de düşündürücü mesajlar içeriyor.
Depremler, volkanlar, fırtınalar... Doğa, sinemanın en güçlü başrol oyuncularından biri haline geldi. Afet filmleri, yalnızca görsel efektleriyle değil, insan psikolojisine dair derin anlatılarıyla da dikkat çekiyor.
1. ASHFALL (2019)
Pektu, Güney ve Kuzey Kore topraklarında bulunan bir dağdır. Uzun yıllar boyunca içindeki volkan uyku olarak kabul edildi, ancak şimdi beklenmedik bir şekilde uyandı. Patlaması, Kore Yarımadası’nın nüfusunun çoğunu yok etmekle tehdit ediyor. Trajediyi önlemek için, iki eyalet hükümeti en iyi askeri ajanlardan oluşan bir ekip oluşturuyor. Tüm farklılıklarını unutmalı ve birlikte hareket etmeliler.
Imdb Puanı: 6.2/10
2. GREENLAND / SON SIĞINAK (2020)
Durdurulamayan bir göktaşı Dünya’ya yaklaşmaktadır. Çarpışma sırasında büyük bir yıkım yaratacağı beklenen göktaşından korunmak için ise tek bir bölge vardır Greenland... John Garrity (Gerard Butler) ve eşi Allison (Morena Baccarin) ile çiftin oğlu Nathan, sığınak bulmak için Greenland’e doğru yola çıkarlar. Ancak doğanın ve insanların içinde bulunduğu karmaşa bu yolcuğu o kadar kolay kılmayacaktır.
Imdb Puanı: 6.4/10
3. 2012 (2009)
Bazı teorisyenlere göre 21 Aralık 2012 tarihinde dünyanın sonunun geleceğini öngören Maya medeniyetinin bu öngörüsünün doğru çıktığı bir geleceğin anlatıldığı 2012 adlı filmde insanların hayatta kalma mücadelelerine tanık oluyoruz.
Imdb Puanı: 5.8/10
4. I AM LEGEND / BEN EFSANEYİM (2007)
Robert Neville başarılı bir bilim adamıdır ve insanlığı yok edeceğine inanılan,önüne geçilemez tehlikeli virüs ona bulaşmamıştır. Virüs çok kısa bir zamanda insanların ölümüne sebep olmuş, sonuçta Neville New York'ta hayatta kalan tek insan olmayı başarmıştır. Ancak Neville'in durumu çok zordur çünkü belki de dünya üzerindeki tek insan kendisidir. Üç yıl boyunca dolaşmakta, yaydığı radyo mesajları ile hayatta kalan insanlara ulaşmaya çalışmaktadır. Herhangi bir canlıya rastlayamayan Neville aslında yalnız değildir ve her hareketi izlenmektedir. Salgından sağ kurtulan eski insan-yeni mutantlar Neville'in ölümcül bir hataya düşmesini beklemektedirler.
Imdb Puanı: 7.2/10
5. CONTAGİON / SALGIN (2011)
Beth Emhoff'un Hong Kong'dan iş seyahatinden hemen sonra, grip veya başka bir tür enfeksiyondan ölmesiyle başlar her şey. Genç oğlu aynı günün ilerleyen saatlerinde ölür. Ancak eşi Mitch'in bağışıklığı sağlamdır. Böylece ölümcül bir enfeksiyonun yayılması başlar. ABD Hastalık Kontrol Merkezi'ndeki doktorlar ve yöneticiler için, bu yeni enfeksiyonun boyutu veya ciddiyeti fark edilmeden önce birkaç gün geçer. Enfeksiyon milyonlarca insan arasında yayıldıkça, toplumsal düzen insanların paniklemesiyle bozulmaya başlar.
Imdb Puanı: 6.8/10
6. DON'T LOOK UP / YUKARI BAKMA (2021)
İki astronom rotasından çıkan bir meteoru fark eder. Meteorun yeni rotası Dünya ile kesişmektedir ve bu çarpışma Dünya'daki canlı hayatını sonlandırabilir. Medyayı ve dünyanın geri kalanını kendilerine inandırmak için uğraşan bu ikili başarılı olabilecek midir?
Imdb Puanı: 7.2/10
7. LO IMPOSIBLE / KIYAMET GÜNÜ (2012)
Gerçek bir hikayeden esinlenilen filmde; 2004'teki büyük Tsunami felaketinin ortasından kalan bir ailenin korku içerisinde yaşama tutunma mücadelesi anlatılıyor. Filmin bir özelliği de Örümcek-Adam rolüyle tüm dünyada büyük ün kazanan Tom Holland'ın güçlü performansıyla ilk sinema çıkışı olması.
Imdb Puanı:7.5/10
8. THE QUAKE / DEPREM (2018)
Film, karısını ve çocuğunu kurtarmak için zamana karşı yarışan bir adamın hikayesini konu ediyor. 1904 yılında Oslo’da meydana gelen bir deprem, şehrin neredeyse yok olmasına neden olur. Zamanla yeniden inşa edilen şehir, aradan geçen onca yılım ardından yeniden aynı tehlike ile karşı karşıya. Depremin belirtileri ortaya çıkmaya başladığında, karısı ve çocuğunu kurtarmaya çalışan bir jeolog, zamana karşı yarışmaya başlar.
Imdb Puanı: 6.2/10
9. GEOSTORM / UZAYDAN GELEN FIRTINA (2017)
Dünyadaki iklim değişikliği, insan ırkını tehdit eder hale gelince ülkeler bir araya gelerek Dutch Boy adı verilen bir iklim kontrol sistemi oluşturmuştur. Dünyanın her yerini saran uydulardan oluşan bu sistem doğal afetleri önleme ve hava durumunu kontrol etme görevini 2 yıl başarıyla sürdürdükten sonra yaşanan teknik bir arıza, her şeyi alt üst eder. Dünyanın bir manyetik fırtına sonucunda yok olmasını önlemek için birilerinin uzaya giderek uydulardaki sorunu çözmesi gerekecektir.
Imdb Puanı: 5.3/10
10. THE DAY AFTER TOMORROW / YARINDAN SONRA (2004)
Dünya, doğanın gazabına uğramaktadır. Şiddetli kasırgalar Los Angeles'ı haritadan silmiş, Yeni Delhi karlar altına gömülmüş, Tokyo devasa dolu yağışıyla yıkılırken New York ani iklim değişikliği ile dev dalgaların tehditi altında kalmıştır. Bir iklim bilim uzmanı olan Jack Hall, dünyayı, küresel ısınmanın tetiklediği bu felaketten kurtarmak için çözüm arayışındadır.
Imdb Puanı: 6.5/10
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