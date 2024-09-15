Kasksız yakalanan sürücüden ilginç savunma: Alo desem 10 kask gelir

"ALO DEDİĞİM ZAMAN BANA 10 TANE KASK GELİR"

Kasksız olan bir motosiklet sürücüsü ise polislerle tartıştı.

Kasksız yakalanan sürücü, "Bana bu cezayı yazma. Ben, alo dediğim zaman bana 10 tane kask gelir. Hayret bir şey ya" dedi.