Kasksız yakalanan sürücüden ilginç savunma: Alo desem 10 kask gelir
Düzce'de denetime kasksız yakalanan motosiklet sürücüsü polislerle tartıştı. "Bana ceza yazmayın. Alo desem 10 tane kask gelir" diyen sürücüye 691 TL ceza kesildi. Kucağında küçük kızı uyurken tek eliyle motosiklet kullanan bir sürücü ise ekiplerce uyarıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir Bağlantı Yolu’ndaki Fiskobirlik Kavşağı’nda denetim yaptı.
Denetim kapsamında motosiklet sürücülerinin kurallara uyup uymadığı kontrol edildi.
Uygulama sırasında bir motosiklete baba, anne ve çocuğunun birlikte bindiği görüldü.
Durdurulan motosikletteki anne ve çocuğun kask takmadığı gerekçesiyle sürücüye 691 TL ceza uygulandı.
Uygulamada kasklı bir sürücü de kucağında uyuyan küçük kızıyla yakalandı.
"ALO DEDİĞİM ZAMAN BANA 10 TANE KASK GELİR"
Kasksız olan bir motosiklet sürücüsü ise polislerle tartıştı.
Kasksız yakalanan sürücü, "Bana bu cezayı yazma. Ben, alo dediğim zaman bana 10 tane kask gelir. Hayret bir şey ya" dedi.
Bir polis memuru ise "Emir mi veriyorsun? Şoförsen bunları bileceksin. Konuşma tarzın emir verir şekilde. Bize sesini yükseltme, saygılı ol, biz de sana saygılı olalım" diye cevap verdi.