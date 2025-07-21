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        Haberler Gündem Çevre Kastamonu'da 2 bin 100 keklik doğaya bırakıldı | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Kastamonu'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 2 bin 100 kınalı keklik salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:53
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında, Kastamon'nun Seydiler ilçesinin kırsal kesiminde 2 bin 100 kınalı keklik, doğaya bırakıldı.

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        Salınan keklikler ile ekosistemin korunması hedefleniyor.

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        Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, programda yaptığı açıklamada, Seydiler ilçesinin yanında kent merkezi ile İhsangazi ve Hönönü ilçelerinde belirlenen köylerde 2 bin 100 adet kınalı kekliğin doğaya salındığını söyledi.

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        Kekliklerin kene ile mücadeledeki önemine değinen Atılkan, "Kene ile mücadelede keklikler çok ciddi popülasyon kontrol yapıyor. Amacımız sadece kene mücadelesi değil, ekosistemi korumak" dedi.

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        Kekliklerin insan eliyle yetiştirildiğine dikkati çeken Atılkan, "Bu hayvanlar tabiatta yetişmedi. Dolayısıyla bunlar insanlardan kaçmıyor. Kaçmadığı için de avcıların çok kolay hedefi olabiliyor. Buraları ciddi manada korumalıyız. Bunların ikinci kuşağı yabanileşecek. Korumak lazım, bölgeye avcıların girmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt ise yaban hayatını destekleme ve doğal dengeyi koruma çalışmaları kapsamında kekliklerin doğaya salındığını belirtti.

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        Kastamonu'nun 7 bölgesinde kekliklerin doğaya salındığını ifade eden Bozkurt, "Ekosistemin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla bu faaliyetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce yapmaktayız. Amacımız burada ekosistemin bütünlüğünü sağlamak ve doğadaki dengeyi korumak, keklik popülasyonunu arttırmaktır" diye konuştu.

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        #kastamonu haberleri
        #kınalı keklik
        #kene
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