Kekliklerin insan eliyle yetiştirildiğine dikkati çeken Atılkan, "Bu hayvanlar tabiatta yetişmedi. Dolayısıyla bunlar insanlardan kaçmıyor. Kaçmadığı için de avcıların çok kolay hedefi olabiliyor. Buraları ciddi manada korumalıyız. Bunların ikinci kuşağı yabanileşecek. Korumak lazım, bölgeye avcıların girmemesi lazım" ifadelerini kullandı.