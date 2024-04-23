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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da taksici ormanlık alanda ölü bulundu

        Kastamonu'da taksici ormanlık alanda ölü bulundu

        Kastamonu'da taksi şoförü, ormanlık alanda aracına yaklaşık 500 metre uzakta silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet zanlısı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 06:53 Güncelleme: 23.04.2024 - 06:53
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        Taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        TAKSİYE 500 METRE UZAKTA ÖLÜ BULUNDU

        Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında bulundu. Taksiye yaklaşık 500 metre uzaklıkta ise Eymür, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

        Eymür'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

        Kastamonu Adliyesinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B'nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam olunduğu bilgilerinize rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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