Kate Moss kızı Lila ve onun erkek arkadaşıyla Ibiza tatilinde

HER İKİSİ DE 14'ÜNDE BAŞLADI

14 yaşındayken bir model gözlemcisi tarafından keşfedildikten sonra moda dünyasının en çok aranan yüzlerinden biri haline gelen Kate Moss, kariyerinde elde ettiği büyük başarıya rağmen, kızı Lila'nın onun yolundan gitmesi konusunda pek istekli değildi. Bu durumu Lila, verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: Annem benim modellik yapmamı her zaman erteledi. 'Yapmak istersen yapabilirsin ama tavsiye etmem' derdi.

Ama Lila da tıpkı annesi gibi ilk modellik işine 14 yaşında başladı.