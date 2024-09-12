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        Haberler Dünyadan Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss aşırı doz zayıflama ilacından dolayı neredeyse ölüyordu - magazin haberleri

        Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss aşırı doz zayıflama ilacından dolayı neredeyse ölüyordu

        Kate Moss'un kendisi gibi modellik yapan kardeşi Lottie Moss, aşırı dozda zayıflama ilacı kullandığı için hastanelik oldu. Ölümden dönen genç model, aldığı dozun, onun kilosunun iki katı insanlar için hazırlanmış olduğunu sonradan öğrendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:01
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        Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss, aşırı dozda zayıflama ilacı kullandığı için hastanelik oldu. Zayıflama ilacı aldığını itiraf eden Lottie, onu tekrar kullanmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söyledi.

        50 yaşındaki ünlü süper model Kate Moss'un yolundan giderek modellik yapan 26 yaşındaki kardeşi, iki hafta boyunca zayıflama ilacı kullanınca kendini acil serviste buldu.

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        Kullanması gereken ilaç dozunun fazlasını alan Lottie Moss, "Keşke kullanmadan önce bedenime göre doğru dozajı bilseydim" dedi ve zayıflama ilacı kullanmak isteyenleri uyardı.

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        Aşırı doz ilacın yol açtığı şiddetli dehidrasyon (vücut dokularında yer alan sıvının anormal şekilde tükenmesi) nedeniyle nöbet geçiren Lottie, yüzünün ve ellerinin kasılmasının şimdiye kadar yaşadığı en korkunç deneyimlerden biri olduğunu söyledi.

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        Lottie, doktorlar tarafından muayene edildikten sonra, bacağına enjekte ettiği zayıflama ilacı dozajının 50'li yaşlarında ve en az 100 kilo olan birine reçete edilmesi gerektiğini öğrendiğini belirtti.

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        "Birkaç ay önce kilomdan memnun değildim ve bir arkadaşım bana bu ilacı verdi" diyen Lottie, ilacı kullanmadan önce doktor muayenesinden geçmediğini ve bir uzmandan almadığını açıkladı. Genç model, "Sonuçta bu bir ilaç ve tehlikeli. Gerçekten çok büyük bedenlerdeki insanların kilo vermesine yönelik bir şey" diye konuştu.

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        50'li kilolarda olan Lottie, kullandığı ilaç dozunun ise 100 kilo üzeri kişiler için hazırlanmış olduğunu söyledi. "Bunu kullanmak şimdiye kadar verdiğim en yanlış karardı" diyen Lottie, "Herkesi uyarıyorum. Bu ilacı kullanıyorsanız lütfen bırakın, gerçekten değmez" ifadesini kullandı.

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        Zayıflama ilacı, bilinçsiz şekilde kullanıldığında ölüme yol açabiliyor.

        #Lottie Moss
        #Kate Moss
        #zayıflama ilacı
        #aşırı doz
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