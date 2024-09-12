Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss aşırı doz zayıflama ilacından dolayı neredeyse ölüyordu

"Birkaç ay önce kilomdan memnun değildim ve bir arkadaşım bana bu ilacı verdi" diyen Lottie, ilacı kullanmadan önce doktor muayenesinden geçmediğini ve bir uzmandan almadığını açıkladı. Genç model, "Sonuçta bu bir ilaç ve tehlikeli. Gerçekten çok büyük bedenlerdeki insanların kilo vermesine yönelik bir şey" diye konuştu.