Kate Upton anne oldu

11.11.2018 - 11:56 | Güncelleme:

Dünyaca ünlü model Kate Upton geçtiğimiz sene evlendiği Justin Verlander ile bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Upton, paylaşımına, "Genevieve Upton Verlander. 7.11.18" notunu düştü

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    Dünyaca ünlü model Kate Upton anne oldu.

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    Ünlü model geçtiğimiz sene Justin Verlander ile dünya evine girmişti.

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    Ünlü oyuncu bebeğinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medya hesabında "Genevieve Upton Verlander. 7.11.18" notunu düşen Upton, böylelikle kızını adını da dünyaya duyurmuş oldu.

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    Kasım 2017'de İtalya'da evlenen çift geçtiğimiz haftalarda 1. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

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