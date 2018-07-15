Kate Upton hamile olduğunu açıkladı!

Maxim dergisi tarafından "dünyanın en seksi kadını" seçilen Kate Upton, hamile olduğunu açıkladı. Güzel model, karnının büyümeye başladığı görülen fotoğrafta "Miami'de hamile" notunu düştü. Upton'ın hayranları, mutlu haber sonrası güzel modelin fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu