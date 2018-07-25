Kate Upton'ın bebeği göründü

Maxim dergisi tarafından 'dünyanın en seksi kadını' seçilen Kate Upton, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı. Kate Upton'ın hamileliğini duyurmadan hemen önce bir iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı