Defalarca bıçaklayıp öldürdü! Emniyet çıkışında! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'de edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi 90093 Sokak'ta meydana geldi.

Bir evden kötü kokular geldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

İHA'da yer alan habere göre itfaiye ekipleri vasıtasıyla eve giren polisler, evin banyo kısmında Ramazan Memiş'in (50) cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede cesedin 3-4 günlük olduğu, vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet izi ile evin birçok yerinde kan izi olduğu tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün en yakın arkadaşları, görgü tanıkları ve bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar soncunda maktulün en son Mustafa Özlü isimli arkadaşıyla eve girdiği, daha sonra arkadaşının 1 saat sonra evden ayrıldığını belirledi.

ALACAK VERECEK CİNAYETİ

Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için operasyon yapan ekipler, zanlıyı çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Şahıs sorgusunda maktul ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, cinayeti de bundan dolayı işlediğini itiraf etti.

EMNİYET ÇIKIŞINDA AĞLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan katil zanlısı, ağlayarak polis arabasına bindi.