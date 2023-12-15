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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gözyaşlarıyla uğurladılar: Eski eşi tarafından öldürülen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı! - Son dakika haberi

        Ankara'da eski eşinin katlettiği Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!

        Ankara'da eski eşi Şafak Şahin tarafından öldürülen 25 yaşındaki Nursena Kozan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kozan'ın annesi Gülay Tek ve kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, cenazeyi cenaze aracına kadar taşıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:45
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşi Şafak Şahin (36) tarafından öldürülen Nursena Kozan (25) son yolculuğuna uğurlandı.

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        Tandoğan Mahallesi´nde önceki gün akşam saatlerinde Şafak Şirin, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 4 yaşındaki kızının annesi Nursena Kozan ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Şafak Şirin, yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

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        Ağır yaralanan Nursena Kozan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kozan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Nursena Kozan için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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        Kozan'ın annesi Gülay Tek ve babası Erdal Kozan (fotoğrafta), kızlarının tabutu başında taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü.

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        Cenaze namazının ardından Gülay Tek ve bazı kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek, Kozan´ın cenazesini cenaze aracına kadar taşıdı.

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        Kadınlardan bazıları ise kısa süreli "Kadına şiddete hayır" ve "Şiddet gösteren erkekler yok olsun" sloganları attı.

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        Nursena Kozan'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Olayın ardından gözaltına alına Şafak Şirin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şafak Şirin, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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        #nursena kozan
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