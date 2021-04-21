Katliam gibi kazada istenen ceza belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKatliam gibi kazada istenen ceza belli oldu
ABONE OL

5 kişinin öldüğü katliam gibi kazada istenen ceza belli oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada, tutuklu yargılanan kamyon şoförüne istenen ceza belli oldu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın saatte 85-90 kilometre hızla seyir halindeyken telefonuyla internete girdiğinin anlaşıldığı, şerit ihlali yapmasının ardından karşı yönden gelen araçla çarpıştığı belirtildi. Sanığın, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi

Katliam gibi kazada istenen ceza belli oldu
Katliam gibi kazada istenen ceza belli oldu
0:00 / 0:00
AA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamyon şoförünün tutuklu yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet K, müştekiler Yusuf Kılıç, Hatice Dinçer ve Reşit Barhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, dosya kapsamındaki delil ve belgeler okundu. Müştekilerin avukatı Nuri Almaz, sanığın hız sınırını aşarak kazaya sebebiyet verdiğinin raporlarla sabit olduğunu söyledi. Sanık avukatı Mehmet Gül de ayrıntılı değerlendirmeyi, mütalaa sunulduktan sonra yapacaklarını bildirdi.

22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Kandıra istikametine doğru saatte 85-90 kilometre hızla seyir halindeyken HTS dökümlerinden telefonuyla internete girdiğinin anlaşıldığı, şerit ihlali yapmasının ardından karşı yönden gelen araçla çarpıştığı belirtildi. Bunun sonucunda 5 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanığın, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Tutuklu sanık Samet K.
Tutuklu sanık Samet K.

SANIK VE MÜŞTEKİ AVUKATLARI SÜRE İSTEDİ

Sanık ve müşteki avukatları, mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için süre istedi. Samet K.'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, avukatlara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

AYNI AİLEDEN 2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

D-605 kara yolu Çakırcaali Kocabayramlar sapağı mevkisinde 22 Temmuz 2020'de Serkan Barhan (37) yönetiminde İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile Kandıra istikametine seyreden Samet K'nin kullandığı İzmit Belediyesi'ne ait 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpışmıştı. Kazada, sürücü, eşi Duygu (33) ve çocukları Göktuğ Barhan (6) ile kız kardeşi Tuğba Kılıç (33) olay yeri, Kılıç'ın 2 yaşındaki kızı Berra da hastanede yaşamını yitirmişti.

Serkan Barhan'ın babası Reşit ve annesi Necla Barhan, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Samet K. tutuklanmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Üç yeni bakan Meclis'te yemin etti
GÜNDEMÜç yeni bakan Meclis'te yemin etti
Son dakika: Hatay'da kayıp atlarla ilgili yeni gelişme
GÜNDEMHatay'da kayıp atlarla ilgili yeni gelişme!
Tam kapanma olacak mı? Ramazan'da tam kapanma olur mu? Son açıklamalar geldi
GÜNDEMTam kapanma olacak mı?
ENGİN ALTAY İÇİN SUÇ DUYURUSU! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay için suç duyurusu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engin Altay için suç ...
SON DAKİKA: Üst geçide araçlarını bırakıp kaçtılar! - Haberler
GÜNDEMÜst geçide araçlarını bırakıp kaçtılar!
SON DAKİKA: Koronadan ölen kardeşinin kimliğiyle yakalandı! - Haberler
GÜNDEMKoronadan ölen kardeşinin kimliğiyle yakalandı!
NEYİN İNDİRİMİ! Son dakika: Felç bırakan kocaya indirim (Hande Aşkın davası)
GÜNDEMFelç bırakan kocaya indirim!
YETER! Yine kadın yine cinayet...SON DAKİKA: Anneye acı veda
GÜNDEMAnneye acı veda! Cenazede saf tuttu
İBB'den belediyelere 565 at daha gitti - Haberler
GÜNDEMİBB'den belediyelere 565 at daha gitti
Son dakika: Eski Bakan Pekcan'dan 'teşekkür' mesajı - Haberler
GÜNDEMEski Bakan Pekcan'dan 'teşekkür' mesajı