Katy Perry'den 200 metre kuyruklu elbiseyle mesaj
Katy Perry, kuyruğu 200 metreden daha uzun olan elbisesiyle ilginç bir tanıtıma imza attı
Böyle tanıtım görülmedi! Met Gala'larda giydiği ilginç kostümlerle adından söz ettirmeyi başaran Katy Perry, yine bir kıyafetle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
39 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Fransa'nın başkentinde düzenlenen Paris Moda haftası kapsamında bir etkinlik girişinde ilginç kıyafetiyle kameralara poz verdi.
Kırmızı bir kıyafet giyen Katy Perry, otomobilden indikten sonra arkasında sürüklenen kuyruğuyla şaşırttı.
Kuyruk metrelerce uzarken, üzerindeki yazılar da dikkat çekti. Katy Perry, yakında çıkacak olan 'Woman’s World' adlı şarkısının sözlerini elbisesinin kuryuğuna yazdırmıştı.
11 Temmuz'da çıkacak olan şarkısı için Katy Perry'nin tanıtımı etkili oldu.
2020′de çıkardığı 'Smile' adlı albümünden sonra, yeni gelecek olan albümünden ilk şarkısını tanıtan Perry'nin elbise kuyruğu, 200 metreden daha uzundu.
Etkinlik salonuna girip gözden kaybolmasına rağmen Katy Perry'nin kuyruğu kadrajdan çıkmadı.
Yardımcıları, otomobilin içinden kuyruğun devamını çıkarmaya devam ederken, etkinlik binası içindeki görevliler de aynı hızda kumaşı toparlamaya çalıştı.
Etkinlik sonrası tekrar görüntülenen Katy Perry bu defa uzun kuyruğunu çıkarmış olarak görüntülendi.
Katy Perry'nin, üzerinde şarkı sözleri yazan kuyruğunun elbiseye sonrada eklenmiş ve çıkarılabilir olduğu anlaşıldı.