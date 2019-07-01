Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Y., iddiaya göre babası Murat Y. ile yol ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., babasına bıçakla saldırdı. Baba- oğul arasında çıkan kavgada Murat Y, vücudunun çeşitli yerlerinden, Mehmet Y. ise elinden yaralandı. DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden baba Murat Y., yakındaki özel hastaneye, oğlu Mehmet Y. ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Y., daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybeden Murat Y., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedavisi tamamlanan Mehmet Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

BABASINI ALKOL ALDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Murat Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin (22) sorgusunda, alkol aldığı için babasıyla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.