Kavurucu sıcakta bir tehlike daha: Kötü ozon kirliliği

Son 30 yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz ve yüksek sıcaklıklar sürdüğü sürece de yangın riski de artarak devam ediyor. Bu kavurucu sıcakta, bir büyük tehdit daha var: Kötü ozon kirliliği... Prof. Dr. Mustafa Öztürk, bu tehlikeye dikkat çekiyor:

* Aşırı sıcakların etkili olduğu bugünlerde, şehirlerde trafiğin yoğun yerlerde ve akaryakıt istasyonlarının olduğu bölgelerde, hava şartlarına bağlı olarak ozon konsantrasyonu özellikle öğleden itibaren yüksek seviyeye ulaşır ve akşama kadar aynı seviyede kalır. Bazen geceleri de yüksek seviyede kalabilir.

* Türkiye kötü ozon kirliliği tehdidi altında.

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* Kötü ozon kirliliği insan sağlığı için tehlikeli boyutta seyretmektedir.

* 240 μg/m3 kötü ozon (O3) konsantrasyonuna 1 saat ve 160 μg/m3 konsantrasyonuna 6 saat maruz kalındığında akciğer fonksiyonunda zayıflama ve fiziksel egzersiz işleminde azalma görülür.

* 240 μg/m3 ve üzerinde ozon konsantrasyonuna 1 saatten fazla maruz kalındığında hastaneye ve acil servise başvuru sayısında artış gözlenir. Akciğer fonksiyonlarında azalma gözlenmiştir. Bu azalma etkileri; solunumda düşme, soluk borusu hiper aktivitesi, soluk borusu iltihabı, atletik performansta düşme, öksürük ve nefes darlığı semptomlarında artış, epitel permeabilitede artış şeklinde olmakta.