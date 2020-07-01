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Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, dün toplu taşıma aracında olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına maske takan ancak burnunu kapatmayan Kaya Çilingiroğlu'nu takipçileri uyardı.

Tramvayda çekilen karesini yayınlayan 56 yaşındaki Çilingiroğlu'nun paylaşımını yorum yağmuruna tutan takipçileri şunları söyledi:

- "Burun hala dışarıda!"

- "Maskeyi yanlış takmışsınız."

- "Burun da kapansın lütfen"

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, pandemi süreci ile ilgili konuşmuştu. "İnsanlarla öpüşmeyi sevmezdim" diyen Çilingiroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İNSANLARLA ÖPÜŞMEYİ SEVMEZDİM"

Ben temiz bir adamım. Koronavirüs olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyordum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Eskiden beri elimle insanları iterim, öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı. Bu yeni değil ki... Ben yıllardır bunu yapıyorum.

Koronavirüsten çekinmediğini de söyleyen Çilingiroğlu, şunları söylemişti:

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Gelirse gelir. Mukadderat... Bir alın yazım var, gelirse gelir. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak? Koronavirüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Şimdi evden çıkıp, yürüdüm. Baktım şöyle bir marketlere mal dolu. Yağmalayan da yok.

Kaya Çilingiroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada tepki toplamıştı.