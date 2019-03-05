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"HÜLYA İLE YENİDEN EVLENMEM İMKANSIZ"

Büyük konuşmayayım ama Hülya ile yeniden evlenmem imkansız gibi bir şey. Aynı ortamda yaşamamız zor. Geç kahvaltı yapıyor, ben erken. O plaja gidiyor, ben sevmem.