İstanbul Esenyurt'ta çalışır vaziyetteyken park ederek indikleri kamyonlarının yokuş aşağı kaymaya başladığını gören sürücü baba ile oğlu, kamyonu durdurmak için peşinden koşarak müdahale etti ama sonu korkunç oldu. Baba Tevfik Biter kazayı hafif yaralı atlatırken oğlu Güven Biter kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

BİR ANDA HAREKET ETTİ, PEŞİNDEN KOŞMAYA BAŞLADILAR

Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde önceki gün saat 07.00 civarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Tevfik Biter ve oğlu Güven Biter, çalışır vaziyetteyken indikleri kamyon bir anda henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Baba ve oğlu kamyonun peşinden koşmaya başladı. Güven Biter kamyonun şoför kapısını açıp binmeye çalıştığı sırada kamyonun kapısı sitenin duvarına yandan çarparken, arada kalan Biter daha sonra kamyonun aşağıya doğru kaymasıyla sıkıştığı yerden kaldırıma düştü.

BABA OĞLUNU KURTARAMADI

Kamyon kaymaya devam etti. Tevfik Biter, oğlu tekerleklerin altında kalmasın diye oğlunu kenara çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu kez kamyonun arka tekerleği de Güven Biter'in üzerinden geçti. Biter acı içinde kıvranmaya başladı. Kamyon ise bir süre daha yokuş aşağı gidip kaldırımı da aşıp boş arazide durdu. Olay sonrası ağır yaralı Güven Biter ile hafif yaralı babası çevredeki vatandaşlarca ambulans beklemeden çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Güven Biter ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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