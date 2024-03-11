Kayhan Yıldızoğlu'na veda
Geçtiğimiz cumartesi günü 90 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Şener Şen, cenaze töreninde gergin anlar yaşadı
Türk sinemasının usta ismi Kayhan Yıldızoğlu, 9 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar; "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek" açıklamasını yapmıştı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kayhan Yıldızoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kayhan Yıldızoğlu’nun kızları Sibel Aybar ve Deniz Yıldızoğlu, çok sayıda sanatçının katıldığı cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye, merhum sanatçının eski eşi Suna Yıldızoğlu, Şener Şen, Birol Güven, Müjdat Gezen, Kerem Alışık, Menderes Samancılar, Gökhan Keser, Levent Can ve Meltem Cumbul gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
Kayhan Yıldızoğlu’nun kızları Sibel Aybar ve Deniz Yıldızoğlu, babalarının cenaze töreni istemediğini söyledi. Sibel Aybar; "Çok özel bir insandı. Herkesin çok sevdiği, herkese çok yakın, sıcak, entelektüel, iyi bir arkadaş, iyi bir babaydı. Benim ve herkes için çok önemli birisi gitti. Hasta oldu ama hiçbir zaman yenik düşmedi. Hep aklı başında, ayaktaydı. Gözleri görmüyordu ve onu en çok bu rahatsız ediyordu. Kontrolü elinde tutmayı seven birisiydi. Böyle bir şey planlamıyordu. Çok daha sade bir şey istiyordu. İnsanları burada topladığı için bile üzülen bir insandır. Tören istemiyordu. Babamız olduğu için söylemiyoruz; bir değerdi" diye konuştu.
"ANNEM, BABAM GİBİYDİ"
Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Eski eşinden; "Annem, babam gibiydi" diye bahseden Suna Yıldızoğlu, "Kültürlü, esprili, beyefendi, fikrini söylemekten çekinmeyen, söylerken de kimseyi kırmayan bir insandı. Benim için çok özel bir insandı" dedi.
Suna Yıldızoğlu, ayrıca; "Evlendiğimizde ben çok gençtim. İç dünyamı keşfeden adamdı. Kim olduğumu, ne yapabileceğimi öğretti bana. Benim için hoca gibiydi, annem, babam gibiydi. Annemi babamı ne kadar sevdiysem onu de sevdim hep de seveceğim. Hiçbir pişmanlığım olmadı. Soyadını istedim ‘Kızım saçmalama tabii ki’ diyerek kabul etti" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, senarist, yönetmen ve yapımcı Birol Güven; "Hepimiz çok güzel bir kültürle büyüdük. Yeşilçam kültürüyle büyüdük. Bunu böyle hissediyorum. Yeşilçam’a çok büyük borcumuz var. Müthiş karakterler tanıdık orada. Kayhan Yıldızoğlu bize o kadar zengin, o kadar çeşitli karakterlerle çıktı ki karşımıza… Yeşilçam’ın ortak özelliği inanılmaz sıcak insanlardı. Büyük oluşturduğumuz bu kültürde büyüklerimizi inanılmaz payı var. Kötü adam oynadığı zaman bile sevdik onu. Müthiş bir oyuncuydu. Başımız sağ olsun" dedi.
Müjdat Gezen ise; "1960'ta Şehir Tiyatrosu'ndan çok yakınımdı. Beraber oyunlar oynadık. En son oyunu da benim tiyatromda birlikte oynadık. Çok sevdiğim bir dostumdu. Akrabadan öteydi. Sürekli görüşürdük. 91 yaşındaydı ve gayet güzel oynuyordu. İyi bir hayatı oldu" diye konuştu.
CENAZEDE GERGİNLİK
Şener Şen, duygularını şu şekilde dile getridi; "Özel bir kişilikti. Eskilerin şahsına münhasır dedikleri kişi. İstediği gibi yaşadı. Farklı biriydi. En zor koşullarda bile mizahla hayata tutunmasını bilirdi. Allah, rahmet eylesin" diye konuştu.
Öte yandan usta oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına sinirlenerek, "Bir gidin ya!" diye tepki gösterdi.
"SON ANA KADAR YAŞAMA TUTUNMAYA ÇALIŞTI"
Kerem Alışık; "Çok önemli bir ismi daha, sevdiği arkadaşlarının yanına, gökyüzüne uğurluyoruz. Kayhan ağabey bir yıldızın oğlu gibiydi. Işıklı, neşeli, parlak, asil, kibar, ilgili, kültürlü, entelektüel bir insandı. Son ana kadar yaşama tutunmaya çalıştı. Sanki gökyüzünün yeryüzündeki süsü gibiydi. Kalplerimize güzel resimler çizdi ve şimdi onu kendi yıldız dediğimiz gökyüzüne uğurluyoruz. Bir bir değerlerimizi gönderiyoruz. İçimizden uğurlayamasak da onlar gidiyorlar. Herkesin başı sağ olsun" sözlerine yer verdi.
"YERİ ASLA DOLMAYACAK"
Menderes Samancılar; "Değerli bir ustamızı kaybettik. Güzel günler geçirdik. O bizim tesellimiz olacak. Yaşarken bize çok güzel şeyler öğretti. Onunla çalışmış olmak, aynı sahnenin tozunu yutmak benim için çok onur verici. Yeri asla dolmayacak, asil bir sanatçıydı" dedi.
Meltem Cumbul ise; "Hepimizin başı sağ olsun. Kayhan Yıldızoğlu bir tane başka da yok" diye konuştu.
Gökhan Keser; "Hepimiz için çok öze bir isimdi. Üzgünüz başımız sağ olsun" dedi.
Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi öğlen vakti Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından alkışlar eşliğinde uğurlandı. Kayhan Yıldızoğlu, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CENAZELERDEKİ UTANDIRAN AN: FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI
Şener Şen'in, Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde 'fotoğraf' gerginliği yaşaması, geçtiğimiz yıllarda ünlü isimlerin cenaze törenlerinde 'utandıran' anları akıllara getirdi.
2022'de eski eşi Civan Canova'nın cenazesine katılan Açelya Akkoyun'un, cenaze töreni sırasında kendisiyle selfie çekmeye çalışan kadın ile görüntüleri dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu, "Lütfen teyzeciğim kırmayayım sizi" diyerek müsaade istemişti. Kadının fotoğraf çektirme arzusu cenaze törenindekiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.