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Kayıkla açıldı dengesini kaybetti! Kahreden haber!

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca gölüne açılan ve dengesini kaybederek suya düşerek kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

göle düştü boğuldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden, Sapanca Gölü'ne arkadaşlarıyla birlikte gezmek için gelen 13 yaşındaki Eren Gültekin, dün saat 17.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte bir kayık kiraladı. Kiraladıkları tekneyle göle açılan arkadaş grubundan bazıları tekneden göle atlayarak yüzmeye başladı. Bu sırada tekneden dengesini kaybeden Eren Gültekin ise suya düşerek çırpınmaya başladı.

SUYA BATIP GÖZDEN KAYBOLDU

İHA'da yer alan habere göre yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin'in suda çırpındığını gören arkadaşları ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu.

EKİPLER 6 SAAT ARADI BULAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD'dan dalgıçlar gelerek gölde arama başlattı. Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarında 13 yaşındaki gence halen ulaşılamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi.

SABAH CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Yapılan 2 saatlik çalışma neticesinde Eren’in cansız bedenine ulaşıldı. Bot ile karaya çıkartılan cenaze, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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