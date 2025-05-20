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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı! | Son dakika haberleri

        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!

        İstanbul'da, 5 yıldır ayrı olduğu boşanma aşamasındaki eşi 30 yaşındaki Ayşe Karslıoğlu'na tehdit mesajları atan 34 yaşındaki Hakan K., eşinin evinin önüne gelerek penceredeki babasına ve kız kardeşine kezzapla saldırdı. Yaralanan baba ve kızı şikayetçi olurken, Hakan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:13
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        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
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        İstanbul'da olay, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Esenyurt'taki İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Karslıoğlu (30), 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan K.'den (34) iddiaya göre çalışmak istediği için ölüm tehditleri almaya başladı.

        KEZZABI FIRLATMA ANI KAMERADA

        DHA'daki habere göre tehditlerine devam eden Hakan K., 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gelerek baba Zeki Yılmaz’ı çağırdı. Elindeki pet şişenin içine doldurduğu kezzabı fırlatan Hakan K. ardından olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

        Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Olayın ardından baba kız hastaneye giderek tedavi olduktan sonra sağlık raporu aldı. Emniyete giden baba ve kızı Hakan K.’den şikayetçi oldu.

        EŞİNİ ARAYIP TEHDİT ETMİŞ

        Diğer yandan Hakan K.’nın geçtiğimiz 2023 yılında Ayşe Karslıoğlu’nun evine taşla saldırdığı ortaya çıktı. Hakan K.’nın olay öncesi Karslıoğlu’nu arayarak kezzap atmakla tehdit ettiği anlarda kayda yansıdı.

        "KENDİSİNDEN KURTULAMIYORUM"

        Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Ben Hakan K. ile 11 yıl evli kaldım. Hakan K. ile 5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. 9 Mayıs'ta davada karar çıktı. Kendisi sürtüşmeye girdiği için İstinaf Mahkemesine taşıdı. Bu süreç içerisinde ben Hakan K.'den sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorum.

        "EVDE OLSAYDIM BENİM YÜZÜMÜ YAKACAKTI"

        Sürekli şikayet ediyorum ve adliyelere gidip geliyorum ama kendisinden bir türlü kurtulamıyorum. Bir süredir yüzümü yakmakla tehdit ediyor; psikolojimi alt üst etmiş durumda. Ben ailemle yaşamaktayım. Ailemin evine gelip camda babamla konuşup onu oyalayıp dışarı çağırıyor. Babam ona güvenip dışarıya çıkmıyor. Babam dışarıya çıkmadığı için babamın yüzüne kezzap atıyor. Kız kardeşim siper oluyor o da kollarından yaralanıyor. Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı" dedi.

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        "ÖLMEDEN KURTULMAK İSTİYORUM"

        Karslıoğlu, "Kendisi beni bu şekilde sürekli tehdit etmektedir. Onun yüzünden doğru dürüst işe gidip gelemiyorum. Bir yere çıkamıyorum, bu adam benim başıma bela olmuş kurtulamıyorum. Ben bundan boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Bana bir zarar vermeden kurtulmak istiyorum. Ben öldükten sonra kimsenin benim için bir şey yapmasını istemiyorum. Ben bu adamdan şu an kurtulmak istiyorum. Yoksa bu insandan ciddi zararlar göreceğim" diye konuştu.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Poliste daha önceden 19 suç kaydı bulunan Hakan K., Sultanbeyli Fatih mahallesinde boş bir inşaatta yaşamına son vermek istedi. Hakan K. burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliğine teslim edildi. Hakan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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