Kayıp balıkçılardan birinin naaşı bulundu diğeri aranıyor

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle;

10 Ocak’ta Kilyos açıklarında meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp olan balıkçılarımız için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp Balıkçılardan İ. D.’nin naaşı çıkarıldı.