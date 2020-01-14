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Kayıp balıkçılardan birinin naaşı bulundu diğeri aranıyor

İstanbul Valiliği: Kilyos'taki çalışmalarda 1 balıkçının daha naaşına ulaşıldı. Kayıp diğer balıkçı için ise arama çalışması sürüyor.

Kayıp balıkçı

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle;

10 Ocak’ta Kilyos açıklarında meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp olan balıkçılarımız için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp Balıkçılardan İ. D.’nin naaşı çıkarıldı.



Balıkçımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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