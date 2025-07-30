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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp kişi baraj gölünde bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu, baraj gölünde cansız bedeni bulundu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dün akşamdan beri haber alınamayan Sefer Kulan'ın, Yapıaltın Barajı'nda cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:36
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        Kayıp kişi baraj gölünde bulundu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oturan Sefer Kulan'dan (63) dün akşamdan beri haber alamayan ailesi, polis ekiplerine haber verdi.

        Yapılan araştırmada Kulan'ın, Yapıaltın Barajı yönüne gittiği belirlendi. Baraj kenarında Sefer Kulan'ın kişisel eşyalarının bulunması üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi.

        AFAD balık adamları tarafından barajda yapılan aramada Sefer Kulan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Kulan'ın cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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