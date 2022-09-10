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Kayıp Prenses'in peri kızıydı! Bakın o ünlü oyuncu kimle evlendi

Kayıp Prenses dizisinde canlandırdığı peri kızı rolüyle hafızalara kazanan Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile nikah masasına oturdu.

Kayıp Prenses'in peri kızıydı! Bakın o ünlü oyuncu kimle evlendi

Televizyonlarda yayınlanan Kayıp Prenses isimli çocuk dizisiyle büyük bir üne kavuşan Yıldız Çağrı Atiksoy, dizide bir peri kızını canlandırıyordu.

KAYIP PRENSES'İN KONUSU NEYDİ?

Duru, henüz 7 yaşında küçük bir peri kızıdır ve yeteneklerini yeni keşfetmiştir. Güneş Ülkesi'nin kraliçesi Defne'nin kızı olan Duru, annesinin esaretine son vererek ülkesini kurtarmakla görevlidir. fakat bu tehlikeli yolda ona engel olacak pek çok kötücül güç vardır.

2008 yılında yayınlanan dizi, çocuklar tarafından oldukça ilgi görüyordu. Buradaki rolü ardından Öyle Bir Geçer Ki isimli diziyle daha da ünlenen oyuncu, Berk Oktay ile evlendi.

İki senedir beraber olan çift, aile ve yakın arkadaşlarından oluşan sade bir nikah töreni ile dün akşam (9 Eylül) hayatlarını birleştirdi.

İşte, nikahtan görüntüler...

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