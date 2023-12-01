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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıptı, kiraladığı evde ölü bulundu

        3 gündür kayıptı, kiraladığı evde ölü bulundu

        Mardin'de 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır, kiraladığı evde ölü bulundu. Çakır'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:02
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        Kayıptı, kiraladığı evde ölü bulundu
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır'ın (18) ailesi, durumu polise bildirdi.

        İhbarın ardından çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır'ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi'nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi.

        Dün akşam saatlerinde adrese giden, kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır'ı hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mehmet Çakır'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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