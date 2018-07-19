Günlerce buzdolabınızda saklayabileceğiniz ve çocuklarınıza güvenle içerebileceğiniz kayısı kompostosu lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığınızı korur ve içeriğinde bol miktarda antioksidan içerir. Kayısı hoşafınız daha sağlıklı hale getirmek istiyorsanız tarifteki şeker yerine bal ya da pekmez de kullanabilirsiniz. Üstelik bu doğal tatlandırıcılar hoşafınıza aromalı bir tat da katar. İşte içinizi ferahlatacak lezzetli kayısı hoşafı tarifimiz…

KAYISI HOŞAFI KAÇ KALORİDİR?

Kayısı kompostosunun bir bardağının kalorisi yaklaşık 259 kcaldır. Şeker yerine bal ya da pekmez kullanırsanız kalori oranında farklılaşma olur. Kalorisi yüksel olan bu içecek türü vitamin açısından oldukça zengindir.

KAYISI HOŞAFI TARİFİ

Malzemeleri:

1 kilo kayısı

2 su bardağı şeker

10 su bardağı su

1 adet karanfil

1 çubuk tarçın

Nasıl yapılır?

Derin bir tencereye kayısıları bütün ya da bölerek atın. Eğer kayısılarınız sertse doğramanız daha iyi olacaktır. Üzerine 2 su bardağı şekeri dökün ve yaklaşık yarım saat bekletin. Ardından suyu tarçını ve karanfili ekleyip ocağa alın. Orta ateşte kaynayana kadar bekleyin. Kaynama sonraki yaklaşık 5 dakika kadar daha kısık ateşte bekleyin. Kayısı hoşafınız hazır, sadece soğumasını beklemelisiniz. Bu sırada tarçın ve karanfilleri çıkarın. Hoşaf soğuyunca süzerek şişelere doldurun. Şişelerin dibine birkaç tane kayısı atmak iştah açıcı bir görünüm yakalamanızı sağlar. Ardından buzdolabında en az 1 saat beklettikten sonra günlerce içebileceğiniz kayısı hoşafınız olur. Afiyet olsun…

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