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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaynana ve gelinler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar, kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok! - Güncel haberler

        Kaynana ve gelinler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!

        Yargıtay'dan, emsal niteliğinde önemli bir karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında kadına nafaka bağlanmasına yönelik mahkeme kararını, "kadının kaynanasına hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle" bozdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:45
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        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
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        Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, bir çift evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı.

        KADINA NAFAKA VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

        AA'da yer alan habere göre yerel mahkeme, eşinin annesine hakaretlerde bulunan kadın ile kadına karşılık veren kocayı kusurlu sayarak, çiftin boşanmasına ve kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına karar verdi.

        KARARI TEMYİZ ETTİ

        Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince yerel mahkeme kararının hukuka uygun bulunması üzerine taraflar, "kusur belirlemesi ve nafaka" yönünden kararı temyiz etti.

        YARGITAY KARARI BOZDU

        Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin gerekçesinde, kadının, eşinin annesine süregelen şekilde, ağır biçimde hakaret ettiği, erkeğin ise tepkisel nitelikte karşılık verdiği belirtildi.

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        "DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMELİ"

        Bu kapsamda erkeğin kusurlu bulunmasının doğru olmadığı ifade edilen gerekçede, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda, davalı-davacı kadının tam kusurlu olduğunun kabulü ile tam kusurlu kadın tarafından açılan birleşen davanın reddine karar verilmesi gerekir" tespiti yapıldı.

        "KADIN TAM KUSURLU"

        Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceği hatırlatılan gerekçede, mevcut davada kadının "tam kusurlu" olduğunun belirlendiği aktarıldı.

        "NAFAKA TAKDİR EDİLEMEZ"

        Gerekçede, "Tam kusurlu kadın yararına yoksulluk nafakası takdir edilemez. O halde, kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir." ifadesi kullanıldı.

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        #Yargıtay kararı
        #Son dakika haberler
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