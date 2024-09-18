Çiçek, personel alımına da başladıklarını, psikolog, doktor ve hemşirelerin gençleri bağımlılıktan kurtarmak için gece gündüz çalışacağını aktardı. 6 ayın sonunda taburcu edilecek gençleri kariyer merkezi sayesinde iş sahibi yapacaklarını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Ardından normal hayatlarına devam edecekler. Bazen 'Bu kadar büyük merkez yapacağınıza, bu kadar büyük para harcayacağınıza önleseniz olmaz mı?' deniyor. Önlemek için her şeyi yapıyoruz, gövdemizi taşın altına koyuyoruz ama bir şekilde bütün mücadeleye rağmen bu illete bulaşan gençlerimizi yalnız mı, çaresiz mi bırakalım? Bunları çaresiz bırakamayız, bunlar tuzağa düşmüş evlatlarımız. Onları da bir şekilde o illetten kurtarmak adına işte bu merkezde hem tedavi edip hem de hayata tekrardan kazandıracağız. Bunun için Yeşilay ile beraber mücadele veriyoruz. Burası Yeşilay tarafından işletilecek."