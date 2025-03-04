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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de "Çek, Gönder" uygulaması | Son dakika haberleri

        Kayseri Büyükşehir, "Çek, Gönder" uygulaması başlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki sorunların hızla çözülmesini sağlamak amacıyla "Çek, Gönder" adlı uygulamayı hayata geçirdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni uygulama ile vatandaşların gördükleri eksiklikleri, arızaları ve diğer sorunları belediyeye anında bildirebilmelerini sağladıklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 18:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 18:06
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        Kayseri'de "Çek, Gönder" uygulaması
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirdeki sorunların hızla çözülmesini sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu.

        Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, uygulama ile vatandaşların karşılaştıkları sorunları fotoğraflayarak gönderebileceğini belirtti.

        Başkan Büyükkılıç, uygulamanın, belediyenin hizmetlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasına imkân tanıyacağını belirterek, vatandaşların Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasına üye olması gerektiğini söyledi.

        Vatandaşlara seslenen Büyükkılıç, "Çek, Gönder uygulaması sayesinde, gördüğünüz eksiklikleri, arızaları ve sıkıntıları bizimle anında paylaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasına tek seferlik üye olup, sorunu fotoğraflayarak göndermek" diye konuştu.

        Büyükkılıç, vatandaşların katılımının önemine değinip, bu yeni uygulama ile şehri daha yaşanılabilir bir şekilde yönetmeyi hedeflediklerini vurguladı.

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