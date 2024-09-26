Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, dün öğle saatlerinde Tomarza ilçesi Kale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cahit Yıldırım idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Cahit Yıldırım ve eşi Tuğba Yıldırım ile Bahar A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.