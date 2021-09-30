İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi yaktı! 0:00 / 0:00

AA

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün çalıştığı taşeron firmanın eski personeli H.K, iddiaya göre kepçe operatörlüğü işinden çıkartılınca iş yerine ait Oymaağaç Mahallesi'ndeki iş makinesini ateşe verdi. H.K, daha sonra Germir Mahallesi'ndeki KASKİ'ye ait iş makinelerinin bulunduğu tesise gitti.

Burada iş makinelerinin yanına gitmesini engelleyen bekçiyi darbeden H.K, tesis girişindeki güvenlik kulübesini de benzinle ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kısa sürede söndürülen yangınlarda iş makinesi ve kulübede maddi hasar meydana geldi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.