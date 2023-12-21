Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kayserispor - Fenerbahçe maçı için hakem yorumları - Fenerbahçe Haberleri

        Kayserispor - Fenerbahçe maçı için hakem yorumları

        beIN Trio ekibi, Kayserispor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KAYSERİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ AN

        Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyon - Boa Morte - Osayi

        Bülent Yıldırım: Etkili bir temas değil. Böyle penaltı olmaz. Bence devam kararı tartışmasız doğru.

        Bahattin Duran: Penaltı verse, VAR karışırdı burada. Oyunun devam etmesi çok doğru.

        2

        KAYSERİSPOR'UN PENALTISI

        Kayserispor'un kazandığı penaltı

        Bülent Yıldırım: Thiam'ın Djiku'ya müdahalesinde faul olmadığını düşünüyoruz. Attamah kola temas olmadan göğüsle topu alıyor. Djiku kolunu kapatmayı başaramamış. Niyeti kötü olmasa bile penaltı doğru. Burada bunu yardımcının gördüğünü düşünüyorum, o söyledi. Hakeme kapalı çünkü.

        Bahattin Duran: Sol eli ve kolu bariyer olmuş. Penaltı kararı doğru.

        Deniz Çoban: İlk açıdan izlersek bence de penaltı. Aslında yardımcı hakem önce korneri gösteriyor, Zorbay Küçük kararsız, hemen çalmıyor. Ama sonradan kendinden emin bir şekilde çalıyor. Niye bu kadar geç? Ben şunu düşündüm, oyuncu top eline çarpınca, eli sargıda, canı yanınca mı penaltı çaldı? Zorbay Küçük duruyor, yardımcı hakem korneri gösteriyor.

        3

        FENERBAHÇE'NİN PENALTISI

        Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

        Bahattin Duran: VAR müdahalesi doğru. Penaltı kararı doğru. Buradaki zorlayan pozisyon, 2 tane Kayserisporlu oyuncu ve topun hangi ele geldiği, hakemin görmemesi normal. Kayserisporlu oyuncu Gökhan'ın sol eli doğal olmayan şekilde açık. Başka açıdan da göstermesi gerekiyor. Bu doğal konum değil, penaltı.

        Bülent Yıldırım: Hakemin görme şansı imkansız. VAR hakemini kutluyorum. Tek eleştirim var, dar odaktan gösterdiniz, geniş açıdan da göstermekte fayda var. Değerli VAR hakemi kardeşlerime tavsiyem, bunu gösterin ama genişten de gösterin kafada bir şey kalmasın.

        4

        SERBEST VURUŞ - KIRMIZILAR

        Kayserispor'un son anlarda kazandığı serbest vuruş ve kırmızı kartlar

        Deniz Çoban: Bence faul kararı doğru. Bir şey söylüyor, raporu okuma şansımız olsa görürüz. İtirazdan çıkan sarı kartlar doğru sonrası onur kırıcı bir şey söylediyse kırmızı kart. Mert Hakan'ın sadece bu davranışlarıyla değil, beraberinde bir şeyler söylediğini düşünüyorum. Ben sadece bu hareketlerden gördüyse, doğru bulmuyorum ama bir şey söylediğini düşünüyorum.

        Bahattin Duran: Hakem takdiri diyorum faul için. İki sarı kart da doğru, ilk sarı kartlar doğru. Mert Hakan'ı sakinleştiremedi takım arkadaşları. Bu konuda hiç yorum yapmayayım, takım arkadaşlarının ve hocasının Mert Hakan'a tavrına bakalım, zaten her şey açık.

        5

        Bülent Yıldırım: Net bir ihlal, net bir faul. Bundan yana bir şüphe yok. İki sarı kartın da doğru olduğunu düşünüyorum. Kural 12 der ki saldırgan, aşağılayıcı, küfürlü bir şekilde davranırsanız, bir şey söylerseniz, illa küfür olması gerekmez, bu kırmızı karttır. Hiçbir hakem böyle bir karambolde kimseyi ihraç etmez. Burada bir şey duydu. Bu saldırgan olabilir, aşağılayıcı olabilir, illa küfür değil. Bu tamamen hakemin takdirinde. Ancak şok edici bir şey söylemiş olmalı ki bu dakikaya kadar sakin olan hakem çat diye kırmızı gösteriyor. Arkada duyan Attamah ve Kemen de hakemin doğru yaptığını ifade etmeye çalışıyorlar. Bunun takdirini yapacak biz değiliz, sahadaki hakem.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Trump seçim kararını yorumladı: "Ülkemiz için ne büyük bir utanç"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Babasını bıçakladı, parçalara ayırdı, sobada yaktı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        Bakan Şimşek rakam vererek hedefi anlattı
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!
        İbrahim Yıldız: Gerçek Galatasaray'ı göremedik!