Kayserispor - Fenerbahçe maçı için hakem yorumları

Bahattin Duran: Penaltı verse, VAR karışırdı burada. Oyunun devam etmesi çok doğru.

Bülent Yıldırım: Etkili bir temas değil. Böyle penaltı olmaz. Bence devam kararı tartışmasız doğru.

Deniz Çoban: İlk açıdan izlersek bence de penaltı. Aslında yardımcı hakem önce korneri gösteriyor, Zorbay Küçük kararsız, hemen çalmıyor. Ama sonradan kendinden emin bir şekilde çalıyor. Niye bu kadar geç? Ben şunu düşündüm, oyuncu top eline çarpınca, eli sargıda, canı yanınca mı penaltı çaldı? Zorbay Küçük duruyor, yardımcı hakem korneri gösteriyor.

Bülent Yıldırım: Thiam'ın Djiku'ya müdahalesinde faul olmadığını düşünüyoruz. Attamah kola temas olmadan göğüsle topu alıyor. Djiku kolunu kapatmayı başaramamış. Niyeti kötü olmasa bile penaltı doğru. Burada bunu yardımcının gördüğünü düşünüyorum, o söyledi. Hakeme kapalı çünkü.

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FENERBAHÇE'NİN PENALTISI

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

Bahattin Duran: VAR müdahalesi doğru. Penaltı kararı doğru. Buradaki zorlayan pozisyon, 2 tane Kayserisporlu oyuncu ve topun hangi ele geldiği, hakemin görmemesi normal. Kayserisporlu oyuncu Gökhan'ın sol eli doğal olmayan şekilde açık. Başka açıdan da göstermesi gerekiyor. Bu doğal konum değil, penaltı.

Bülent Yıldırım: Hakemin görme şansı imkansız. VAR hakemini kutluyorum. Tek eleştirim var, dar odaktan gösterdiniz, geniş açıdan da göstermekte fayda var. Değerli VAR hakemi kardeşlerime tavsiyem, bunu gösterin ama genişten de gösterin kafada bir şey kalmasın.