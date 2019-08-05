Kaz Dağları için yürüyüş

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Kaz Dağları'nın olduğu bölgede altın arama çalışmalarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi. Göstericiler ellerinde “Kaz Dağları hepimizin,” “Kaz Dağları’nın üstü altından değerlidir,” “Suyuma ve toprağıma dokunma” pankartları taşıdı. Twitter'da da #Kazdağınadokunma etiketi trend oldu.

— Çanakkale Belediyesi (@ckalebelediye) August 5, 2019

Daha önce "su nöbeti" çağrısı yağan Çanakkale Belediyesi bugünkü gösterilere ilişkin Twitter'da "Su ve Vicdan nöbeti büyük yürüyüşü on binlerin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binler siyanürlü maden arama faaliyetine dur demek yaşam hakkımız suyumuza sahip çıkmak için maden sahasına yürüdü" açıklamasını yaptı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katılımcılara teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

45 bin ağacın kesilebileceğini belirten ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) raporuna rağmen Kanadalı şirket Alamos Gold’un faaliyetleri için 195 bin ağaç kesildiği öne sürülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sayının 13 bin 400 olduğunu açıklamıştı. Bakanlık ayrıca arama faaliyetlerinin Kaz Dağları’na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı-Balaban Tepesi’nde olduğunu, çalışmaların tamamlanmasının ardından sahanın yeniden ağaçlandırılacağını bildirmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklama da "Altın dahil, madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türevi bir madde kullanılmamaktadır" ifadeleri yer almıştı.