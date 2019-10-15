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Kazdağları'nda ruhsat yenilenmedi

AA

Kanadalı Alamos Gold şirketi, internet sitesinden Kazdağları’ndaki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Açıklama sosyal medyadan yapıldı

Alamos Gold Şirketi, dün yaptığı açıklamayla 13 Ekim 2019 tarihinde sona eren ruhsatının yenilenmesini beklerken, Kazdağları’ndaki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Şirketin madencilik ruhsatının iptal edilmediğinin fakat ruhsatı yenilenene kadar başka inşaat faaliyeti yürütemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, şirketin Enerji Bakanlığı ile ruhsat yenilenmesi için görüşmelere devam edeceği de bildirildi. Öte yandan Kazdağları’ndaki projeyi yürüten Doğu Biga Madencilik’in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Kirazlı Altın Madeni Projesi’nin 2020 sonlarında faaliyete geçeceği belirtildi.

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