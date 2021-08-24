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Kazdağları'ndaki yangında ikinci gün! Havadan müdahale tekrar başladı

Balıkesir'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı.

Kazdağları'ndaki yangında ikinci gün! Havadan müdahale tekrar başladı
Kazdağları'ndaki yangında ikinci gün!
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HABERTURK.COM

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı.

Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı. Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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